За год от коронавируса в Татарстане умерли 572 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане зарегистрировали 572 случая смерти, причиной которых стал коронавирус, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

На 31 декабря 2022 года в Татарстане зарегистрировано 2 009 умерших от COVID-19. на аналогичную дату прошлого года их насчитывалось 1 437.

С начала пандемии в Татарстане выявили 193 277 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 190 524 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина