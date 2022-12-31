В Татарстане за год выявили 150 575 случаев СOVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год в Татарстане выявили 150 575 случаев коронавируса. Это больше, чем с начала пандемии по 31 декабря прошлого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

Всего на 31 декабря 2022 года в Татарстане зарегистрировано 193 277 случаев COVID-19, из которых 66 выявили за последние сутки. Вылечились от коронавируса за это время 190 524 жителя республики, умерли — 2 009.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина