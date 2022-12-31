В 2022 году смертность от COVID-19 в России снизилась в три раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С 1 января по 31 декабря 2022 года в России от коронавируса умерли 84 852 человека. Это в три раза меньше, чем в прошлом году, когда COVID-19 стал причиной смерти 251 841 россиянина, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.



Уровень заболеваемости COVID-19 вырос на треть по сравнению с 2021 годом. С 1 января по 31 декабря текущего года зафиксировано 11 298 525 случаев заражения коронавирусом. За 2021 год им заболели 7 340 685 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за последние сутки России выявили 5 527 случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 831 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 798 509 человек.



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Антон Гаврилов