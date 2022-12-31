Муфтий раскрыл рецепт халяльного «Оливье»

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поделился рецептом халяльного «Оливье».



— Настоятельно советую единоверцам приготовить салат «Оливье», без которого невозможно представить новогодний стол, только из халяльных (разрешенных исламом) продуктов, — цитирует «РИА Новости» муфтия.



Он добавил, что соответствующую колбасу, мясо или майонез можно купить заранее в специализированных магазинах или в мечетях. А остальные ингредиенты — яйца, овощи, горошек и другие составляющие — можно приобрести в обычном магазине.

Фото: Росстат

— Это же (салат «Оливье») дань исторической памяти. Мусульмане консервативны, поэтому у них на столах есть много блюд, приготовленных еще по советским рецептам. Во-первых, это действительно вкусно, во-вторых, видя такие яства, мы вспоминаем свое детство. Алкоголь, естественно, у приверженцев ислама под запретом. Падать «лицом в салат» у мусульман не принято, — отметил Крганов, рассказывая о традиции встречать Новый год с «Оливье» у мусульман.



Однако, муфтий также напомнил о вреде переедания и посоветовал не поддаваться соблазну:

— Каникулярное время в этот период довольно заманчивый период ходить в гости и самим принимать родных и близких. Советую не переедать, чтобы выйти на работу в начале января добрым, бодрым и веселым, — заключил муфтий Крганов.

Обязательными блюдами на новогоднем столе россияне считают салаты оливье и селедку под шубой, согласно данным опроса. Всего в нем приняли участие более 1,2 тыс. человек от 25 до 50 лет. Оливье в качестве обязательного блюда назвали 68% респондентов. Селедку под шубой приготовят 21% опрошенных.

На конец ноября 2022 года стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салата «Оливье» в Татарстане, составила 437,65 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 8,5%. По средней стоимости салата «Оливье» Татарстан занимает 57-е место среди российских регионов. Дороже всего новогодний салат обойдется жителям Чукотки — 792,4 рубля, что на 5,8% дороже, чем в прошлом году.

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Илина Хакимова