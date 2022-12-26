Россияне считают оливье и селедку под шубой обязательными блюдами на новогоднем столе

Обязательными блюдами на новогоднем столе россияне считают салаты оливье и селедку под шубой, согласно данным опроса группы «АльфаСтрахование». Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек от 25 до 50 лет.



Оливье в качестве обязательного блюда назвали 68% респондентов. Селедку под шубой приготовят 21% опрошенных.

Также среди неотъемлемых атрибутов новогоднего стола — шампанское (97% посчитали его обязательным), колбасные нарезки и сырные тарелки (19%), а еще мандарины (15%). В качестве основного блюда россияне часто выбирают жаркое из птицы — курицы, утки и гуся (47%). В качестве гарнира — картофель и свежие овощи.

В этом году, согласно данным опроса, многие хотят отказаться от салатов с покупным майонезом, а еще сократить жареные продукты и минимизировать сладости — так ответили по 13% респондентов, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На конец ноября 2022 года стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салата «Оливье» в Татарстане, составила 437,65 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 8,5%. По средней стоимости салата «Оливье» Татарстан занимает 57-е место среди российских регионов. Дороже всего новогодний салат обойдется жителям Чукотки — 792,4 рубля, что на 5,8% дороже, чем в прошлом году.

В целом по России стоимость салата «Оливье» за год выросла в среднем на 8,53%. На конец осени на закупку продуктов для его приготовления понадобилось бы 480,7 рубля.

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Маргарита Головатенко