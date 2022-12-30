Два ракетоносца Ту-160М пройдут летные испытания

На летные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО «Туполев». Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха».

На летно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После чего самолеты будут переданы в эксплуатирующую организацию.

— Обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы. В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться, — отметил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Фото: kremlin.ru

Как добавил Чемезов, приоритетная задача организации — модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков.

Напомним, «Реальное время» писало, что два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России до конца этого года. Они оснащены новыми образцами вооружения.

В начале этой недели пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) распространила кадры стратегического ракетоносца Ту-160М, который совершил свой первый полет после модернизации. Его модернизировали в Казани.

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Айрат Назипов