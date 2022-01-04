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Два Ту-160М, модернизированные в Казани, поступят в дальнюю авиацию в 2022 году

12:19, 04.01.2022
Два Ту-160М, модернизированные в Казани, поступят в дальнюю авиацию в 2022 году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М поступят в дальнюю авиацию в 2022 году. Они будут оснащены новыми образцами вооружения.

На ракетоносцах установят новые комплексы радиоэлектронной борьбы, современные системы навигации, новую авионику, а так же установят новейшие средства отображения информации на приборных досках экипажа, заявили в Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

В 2021 году соединения дальней авиации пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, пишет ТАСС.

Глубокая модернизация самолетов ведется на заводе ПАО «Туполев» в Казани. В августе прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что начало летных испытаний первого построенного на Казанском авиазаводе Ту-160М «Белый лебедь» запланировано на 2022 год.

Татьяна Леухина
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