Bloomberg: богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за событий вокруг Украины

Богатейшие россияне потеряли в общей сложности более $90 млрд из-за событий вокруг Украины, сообщает Bloomberg.



— Самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 миллиарда долларов 24 февраля <...> В течение 2022 года, по мере продолжения войны, самые богатые россияне потеряли еще 47 миллиардов долларов, — сказано в публикации.

Агентство не уточняет, кто подразумевается под богатейшими россиянами. Не приводятся и обоснования цифр, лишь упомянуто о действующих против россиян санкциях Евросоюза.

Фото: pixabay.com

В декабре постоянное представительство России при Европейском союзе отреагировало на введенный накануне девятый пакет санкций. Ведомство утверждало, что подобная политика Брюсселя вредит своим гражданам, а также увеличивает количество стран, прислушивающихся к риторике России.

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Маргарита Головатенко