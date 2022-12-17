Представительство России при ЕС отреагировало на новый пакет санкций

Постоянное представительство России при Европейском союзе отреагировало на введенный накануне девятый пакет санкций. Ведомство утверждает, что подобная политика Брюсселя вредит своим гражданам, а также увеличивает количество стран, прислушивающихся к риторике России.

— Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства — и средства ее достижения нелегитимны. Введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО, — говорится в заявлении.

Постпредство указывает и на то, что запрет на вещание российских телеканалов бьет в первую очередь по самому Евросоюзу, потому что нарушает права граждан на получение информации с альтернативной точкой зрения.

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— Более того, Евросоюз уже изобрел механизм «наказания» как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий «нарушение» еэсовских нелегитимных санкций под «преступление», — указано в заявлении.

Напомним, что в новый санционный пакет попали две компании из Казани, а также экс-замминистра промышленности и торговли Татарстана. Так, под рестрикции попали АО «Казанский оптико-механический завод» и АО «ЭНИКС». Всего ЕС ввел санкции против 174 российских компаний.



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Артем Гафаров