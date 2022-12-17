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Представительство России при ЕС отреагировало на новый пакет санкций

10:41, 17.12.2022
Представительство России при ЕС отреагировало на новый пакет санкций
Фото: pxhere.com

Постоянное представительство России при Европейском союзе отреагировало на введенный накануне девятый пакет санкций. Ведомство утверждает, что подобная политика Брюсселя вредит своим гражданам, а также увеличивает количество стран, прислушивающихся к риторике России.

— Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства — и средства ее достижения нелегитимны. Введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО, — говорится в заявлении.

Постпредство указывает и на то, что запрет на вещание российских телеканалов бьет в первую очередь по самому Евросоюзу, потому что нарушает права граждан на получение информации с альтернативной точкой зрения.

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PxHere.com

— Более того, Евросоюз уже изобрел механизм «наказания» как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий «нарушение» еэсовских нелегитимных санкций под «преступление», — указано в заявлении.

Напомним, что в новый санционный пакет попали две компании из Казани, а также экс-замминистра промышленности и торговли Татарстана. Так, под рестрикции попали АО «Казанский оптико-механический завод» и АО «ЭНИКС». Всего ЕС ввел санкции против 174 российских компаний.

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Артем Гафаров
ОбществоВласть Татарстан

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