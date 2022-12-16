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Евросоюз утвердил девятый пакет санкций против России

15:57, 16.12.2022
Евросоюз утвердил девятый пакет санкций против России
Фото: pixabay.com

Евросоюз (ЕС) утвердил девятый пакет санкций против России. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Сегодня сообщалось, что ЕС ослабит санкции для российского рынка, связанного с удобрениями и химией. Также стало известно, что замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, о новых ограничениях, под которые попадают 168 компаний — их деятельность связана с военно-промышленным комплексом. Помимо этого отмечалось, что ЕС ослабит санкции для российского рынка, связанного с удобрениями и химией.

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Антон Гаврилов
ОбществоВласть

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