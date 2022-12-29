В Госдуму внесли законопроекты о цифровым рубле

В Государственную Думу ряд депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесли пакет из двух законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

Согласно документу, первый законопроект вносит изменения в ряд законов, определяющих статус и правила использования цифрового рубля, в том числе правила оборота цифровых рублей на территории России и иностранных государств. Также подчеркивается, что цифровой рубль является валютой РФ.

За Банком России на законодательном уровне предлагается закрепить статус оператора платформы цифрового рубля и статус ее участника. Центробанк будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей.



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Второй законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс (ГК), в том числе о признании цифрового рубля как безналичное денежное средство. Также устанавливается, что права по договору цифрового счета (кошелька) не могут быть предметом залога.

В законе также сказано о том, что права на цифровые рубли, учитываемые на кошельке, могут быть завещаны гражданином либо в порядке, предусмотренном статьями 1124-1127 ГК, либо посредством совершения завещательного распоряжения. Устанавливается и возможность получения наследниками денежных цифровых средств наследодателя для организации его похорон.

Создание платформы цифрового рубля завершили в декабре прошлого года. Планировалось, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Пилотные операции начали проводить в феврале этого года, в пилотную группу вошли 12 банков.



В апреле Скоробогатова заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет. Известно, что Банк России планирует с 1 апреля 2023 года начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами.

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Илина Хакимова