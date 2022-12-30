«Наш ответ»: «Союзмультфильм» снимет альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

Киностудия «Союзмультфильм» планирует экранизировать книгу «Тайны Чароводья», автором которой является детская писательница из Санкт-Петербурга Юлия Иванова. Кинокартина станет российским аналогом фильмам про приключения волшебника из школы чародейства и волшебства Гарри Поттера, снятым по мотивам серии книг Джоан Роулинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

— Это фактически наш ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец», увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов, — сказали в пресс-службе.

Фото: pixabay.com

Сообщается, что в фильме будет большое количество сюжетных линий и оригинальных персонажей.

На киностудии также рассказали и о планах экранизации полнометражного анимационного фильма «Малуша». Кинокартину снимут по мотивам книги российского писателя Олега Роя.

— «Малуша» — это история, в центре которой находится варяг Эрик, пытающийся доказать своим отцу и братьям, что достоин носить звание викинга. Герой оказывается на Руси, встречает волшебное дитя Матушки Земли Малушу и веселую богатырку Добромиру и после всех пережитых приключений понимает, что истинная сила — не в топоре, а в добром сердце, — отметили собеседники агентства.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что «Самым новогодним» зарубежным фильмом россияне считают «Один дома» Криса Коламбуса. 15,5% опрошенных заявили, что это звание принадлежит картине «Три орешка для Золушки» Вацлава Ворличека, 15% отдали свой голос фильму «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, еще 14% — «Гринчу — похитителю Рождества» Рона Ховарда. Вошли в топ-10 «Отпуск по обмену» Нэнси Майерс, «Семьянин» Бретта Рэтнера, серия фильмов о Гарри Поттере.



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Антон Гаврилов