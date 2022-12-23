«Один дома» считают главным зарубежным новогодним фильмом

Фото: кадр из фильма

«Самым новогодним» зарубежным фильмом россияне назвали «Один дома» Криса Коламбуса. Об этом свидетельствуют данные «Газеты.Ru».

За такой вариант ответа проголосовали 72% респондентов. В несколько раз меньше — 18% — за «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». 15,5% опрошенных считают, что это звание принадлежит картине «Три орешка для Золушки» Вацлава Ворличека, 15% отдали свой голос фильму «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, еще 14% — «Гринчу — похитителю Рождества» Рона Ховарда.

Вошли в топ-10 «Отпуск по обмену» Нэнси Майерс, «Семьянин» Бретта Рэтнера, серия фильмов о Гарри Поттере, «Пока ты спал» Джона Тертлтауба и «Рождественская история» Роберта Земекиса. За эти фильмы проголосовали от 5% до 10% от общего числа респондентов.

Тем временем стали известны номинанты на премию «Оскар» в 2023 году. В категории «Полнометражный документальный фильм» киноакадемия отобрала 15 работ.



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Елизавета Пуншева