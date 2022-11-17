В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий легализовать майнинг криптовалюты в России, сообщал «РИА Новости» один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



По его словам, закон хотят принять в декабре во всех чтениях, чтобы он начал действовать с 1 января 2023 года. Депутат отметил, что деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако до сих пор законодательное регулирование отсутствовало.

Законопроект предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. Надзор за соблюдением требований будет осуществлять уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.

На рекламу неограниченному кругу лиц криптовалюты будет установлен запрет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (на снимке — Анатолий Аксаков)

В сентябре Аксаков на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» на Kazan Digital Week выразил мнение, что разрешить майнинг криптовалют в России можно только в энергоизбыточных регионах. Подробнее об обсуждении цифровых финансовых активов — в блиц-репортаже «Реального времени».

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз хочет ввести дополнительные ограничения для россиян на доступ к криптосервисам европейских компаний в рамках нового пакета санкций.

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Маргарита Головатенко