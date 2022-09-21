Анатолий Аксаков: майнинг можно разрешить в энергоизбыточных регионах

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ЦБ был категорически против легализации майнинга криптовалют, но готов согласиться при условии реализации выручки в виде цифровых валют за пределами России, но только не внутри страны. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики» на Kazan Digital Week.

— ЦБ был жестко против (легализации майнинга криптовалют), — сказал он, пояснив, что Банк России видел в нем угрозу финансовой системе.

Он считает, что разрешить майнинг можно только в энергоизбыточных регионах.

— Я сам (недавно) пострадал от майнера, который перегрузил в моем доме энергосистему, — признался он, добавив, что это случилось во время его пребывания в Чувашии.

Напомним, что дискуссия о необходимости легализации майнинга криптовалют и вывода этого бизнеса в легальное поле возникла после публикации доклада ЦБ, где предлагалось запретить этот вид бизнеса. Затем позиция ЦБ смягчилась. Майнинг криптовалют заключается в сборе совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, а для его проведения необходимо энергоемкое оборудование.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров также заявлял, что криптовалюта в стране может быть легализована как платежное средство.

Луиза Игнатьева