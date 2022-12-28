«Ак Барс» проиграл «Металлургу» после возвращения Билялетдинова

Фото: ХК "Ак Барс"

Татарстанский «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/23 со счетом 2:4 (0:0, 2:2, 2:0). Матч прошел на стадионе «Татнефть Арена».

Отметим, что это первый матч команды после назначения главным тренером Зинэтулы Билялетдинова.

Первый период прошел без голов, но на 25-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперед. На 28-й минуте Александр Радулов сравнял счет. На 33-й минуте Егор Яковлев с передачи Филиппа Майе реализовал большинство — 2:1. На 39-й минуте Кирилл Петров снова уравнял счет. На 42-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, оформил дубль. На 59-й минуте Голдобин оформил хет-трик.

Фото: ХК «Ак Барс»

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Ак Барс» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 30 декабря.

Накануне «Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Кристианом Хенкелем. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано до апреля 2026 года.

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Илина Хакимова