Казанский «Ак Барс» продлил контракт с Кристианом Хенкелем

«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Кристианом Хенкелем. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано до апреля 2026 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок обороны провел в составе казанской команды 38 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

Хенкель выступает за «барсов» с сезона 2019/20. Он принял участие в 182 играх, в которых набрал 32 (8+24) очка при показателе полезности «+47».

Фото: ak-bars.ru

Напомним, накануне «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Дмитрием Кателевским. Он также будет играть в клубе до 2026 года.

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Айрат Назипов