Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по военной подготовке

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Минобрнауки России порекомендовали вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы уже с 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Там также подчеркнули, что вузы самостоятельно разрабатывают образовательные программы и распределяют дисциплины по курсам.

— <...> модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, — отметили в Минобрнауки.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В ведомстве подчеркнули, что курс не будет иметь каких-либо ограничений для девушек, так как «целевая аудитория по изучению модуля не ограничена по половому признаку». Там также отметили, что вузы в праве самостоятельно решать, какие части модуля с «учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола» войдут в курс.



— Программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, — добавили в Минобрнауки.

На прошлой неделе Минпросвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про СВО. Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

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Илина Хакимова