В России утвердили программу школьного образования с блоком военной подготовки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпросвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про СВО.



Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин 7 декабря поручил Минпросвещения, Межведомственной комиссии по историческому просвещению, Российскому историческому обществу и комиссии Госсовета по образованию проработать вопрос об объединении курсов для общего и среднего общего образования.

В тот же день министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что подвиги российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, будут включены в учебники по истории.

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Маргарита Головатенко