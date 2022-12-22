В России утвердили программу школьного образования с блоком военной подготовки
Минпросвещения утвердило программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ и блоком про СВО.
Школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.
Президент России Владимир Путин 7 декабря поручил Минпросвещения, Межведомственной комиссии по историческому просвещению, Российскому историческому обществу и комиссии Госсовета по образованию проработать вопрос об объединении курсов для общего и среднего общего образования.
В тот же день министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что подвиги российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, будут включены в учебники по истории.
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