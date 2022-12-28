Кремль: указ о мерах по нефти распространяется на контракты, в которых есть ссылка на потолок

Указ президента России Владимира Путина об ответе на введенный Западом «потолок цен» нефти распространяется в том числе на действующие контракты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



— Если там содержится ссылка на некий «потолок цены», то конечно (распространяется). Это является неприемлемым. Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется, — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские власти регулярно предупреждали, что попытки Запада установить потолок цен на российские нефтепродукты не останутся без ответа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно ориентированных партнеров, или сократит добычу.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что страна будет искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

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Маргарита Головатенко