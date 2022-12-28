Domino's Pizza может продать свой бизнес в России

Компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, Азербайджане и России, может продать российский бизнес. Об этом фирма сообщила сегодня, 28 декабря.

— DP Eurasia проводит оценку своего присутствия в России, влияния санкций и дальнейшей возможности продолжать обслуживание клиентов в РФ. Компания рассматривает различные возможности, которые могут включать продажу российского бизнеса, — сказано в публикации.

Также в компании отмечают, что работа над потенциальной сделкой продолжается, но уверенности в ее завершении нет.

Фото: commons.wikimedia.org

В марте сеть пиццерий Domino's Pizza объявила, что не будет инвестировать в Россию, но рестораны сети пока продолжают работу в стране.

Напомним, что в Казани со следующего года начнет разворачивать свои точки крупная турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили владельцы нескольких торговых центров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов