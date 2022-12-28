Татарстан вернулся в топ-5 регионов России по развитию конкуренции

Минэкономразвития России оценило эффективность деятельности органов исполнительной власти регионов страны по уровню содействия развитию конкуренции на товарных рынках в регионах за 2021 год. Татарстан вошел в пятерку лучших, сообщает пресс-служба ведомства. Также республика заняла первое место по этому показателю в ПФО.

Также в топ-5 вошли: Магаданская, Свердловская, Московская области и Москва. Аутсайдеры рейтинга — Брянская, Иркутская, Калужская области, Камчатский край, республики Адыгея, Ингушетия и Карелия.

Отмечается, что стандарт развития конкуренции в республике, который внедряется с 2014 года, реализован на 71,17%.

Фото: скриншот протокола Минэкономразвития РФ

Авторы рейтинга отмечают, что среднее значение показателя «Достижение установленных целевых значений» в 2021 году составило 81,92% против 78,85% за 2020 год.

Напомним, в рейтинге за 2019 год Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции в 2019 году. Тогда первую строчку республика уступила Омской области.



Однако в 2020-м регион вылетел из топ-5 и занял шестое место.

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Айрат Назипов