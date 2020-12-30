Татарстан занял второе место по уровню содействия развитию конкуренции среди регионов в 2019 году

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции в 2019 году. Об этом говорится в материалах, опубликованных Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что стандарт развития конкуренции в республике, который внедряется с 2014 года, реализован на 73,09%. Целевые показатели эффективности, установленные «дорожной картой» на 2019 — 2022 годы, достигнуты на 100,06%.

Итоговое значение оценки Татарстана по уровню содействия развитию конкуренции составило 89,27%.

Абсолютным лидером рейтинга регионов России по уровню содействия развитию конкуренции в 2019 году стала Омская область. Третье место у Мордовии, четвертое у Московской области. Замыкает топ-5 Новосибирская область.

Напомним, после двух лет лидерства по итогам 2018 года Татарстан занял 11-ю строчку (после корректировки показателей — шестую) в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции.



Татьяна Демина