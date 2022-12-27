Васильевский стекольный завод в Татарстане повторно выставили на продажу со снижением цены

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Васильевский стекольный завод в Татарстане выставили на повторные торги и снизили минимальную цену почти вдвое. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

Российский аукционный дом (РАД) проведет повторные торги в рамках реализации имущества компании-банкрота АО «Васильевский стекольный завод» (российский производитель термостойкой посуды из боросиликатного стекла). Имущество находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов (ГК АСВ), говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальную цену снизили до 115,2 млн рублей. Ранее предельная стоимость была 209,5 млн рублей. В состав лота входит: комплекс из 21 производственно-складского здания общей площадью 27,9 тыс. кв. м; 11 земельных участков общей площадью 14,6 га; движимое имущество, в том числе производственное оборудование.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Напомним, завод, расположенный в 40 км от Казани на левом берегу Волги, хотели продать еще в октябре. Начальная цена составляла 287 млн рублей, минимальная — 209,5 млн рублей.

В июле сообщалось, что ВСЗ собирается взыскать со своего бывшего владельца и гендиректора Эдуарда Саттарова 640 млн рублей, привлекая его к субсидиарной ответственности по долгам завода перед «Спурт банком». Экс-глава завода ранее также возглавлял еще одно производство, входящее в зонтичную «химическую империю» Евгении Даутовой по производству салфеток. Конкурсный управляющий ВСЗ обратил внимание на то, что Саттаров обязан был обратиться в суд при отсутствии деятельности завода в 2018 году и наличии задолженности перед АКБ «Спурт». Детали — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов