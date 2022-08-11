Васильевский стекольный завод в Татарстане продадут на торгах в октябре

Фото: Дарья Пинегина

Васильевский стекольный завод (ВСЗ) около Казани готовятся продать в октябре, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).



Торги проведут по реализации имущества АО «Васильевский стекольный завод», признанного банкротом. Сейчас имущество находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов (ГК АСВ).

На продажу выставили производственную площадку в поселке Васильево, расположенную в 40 км от Казани на левом берегу Волги. Сейчас завод не функционирует.

Состав лота: комплекс из 21 производственно-складского здания (общая площадь составляет 27,9 тыс. кв. м) и 11 земельных участков (всего — 14,6 га), а еще движимое имущество, включая производственное оборудование.

Начальная цена составляет 287 млн рублей, минимальная — 209,5 млн рублей. Предложения по цене принимаются до 24 октября, сообщает «Интерфакс».

В июле сообщалось, что ВСЗ собирается взыскать со своего бывшего владельца и гендиректора Эдуарда Саттарова 640 млн рублей, привлекая его к субсидиарной ответственности по долгам завода перед «Спурт банком». Экс-глава завода ранее также возглавлял еще одно производство, входящее в зонтичную «химическую империю» Евгении Даутовой по производству салфеток. Конкурсный управляющий ВСЗ обратил внимание на то, что Саттаров обязан был обратиться в суд при отсутствии деятельности завода в 2018 году и наличии задолженности перед АКБ «Спурт». Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко