Цена тысячи кубометров газа в Европе опустилась ниже $850 впервые с февраля

Биржевые цены на газ в Европе во вторник вечером опустились ниже $850 за тысячу кубометров впервые с февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Всего за день стоимость газа сократилась на 7%. Цена снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м — €77 за 1 МВт·ч.

Еще ровно неделю назад цена газа в Европе доходила до $1 260 за 1 тыс. куб. м. Это произошло на фоне взрыва газопровода в Чувашии.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.



Позднее в Кремле заявили, что реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу. Сегодня Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефтепродукты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов