В Татарстане могут запустить производство металлодетекторов

На очередном заседании комиссий ТОСЭР в доме правительства Татарстана рассмотрели две новые заявки на получение статуса резидента. Заседание провел заместитель премьер-министра — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.



Ожидается, что заключение соглашений позволит создать 38 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме 44,7 млн рублей.

Так, ООО «Метаскан-Кама» реализует на ТОСЭР «Менделеевск» проект по организации производства профессиональных досмотровых и поисковых металлодетекторов стоимостью 14,7 млн рублей. На производстве создадут 13 рабочих мест.

ООО «КАО «Поволжье» организует в Челнах производство формованных изделий из пенополистирола. Проект оценивают в 30 млн рублей, на нем создадут 25 новых рабочих мест.

Фото: tatarstan.ru

Участники заседаний рассмотрели семь заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь» и «Менделеевск».

В пять проектов, которые реализуются на ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», и «Чистополь», внесли изменения по числу рабочих мест и объему плановых инвестиций, а еще стоимости проектов.

Сейчас в Татарстане действуют пять ТОСЭР — в Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске. За шесть лет работы на их территории привлечено 129 резидентов и создано более 21,2 тыс. новых рабочих мест.

27 октября правительство Татарстана согласовало два проекта, которые войдут в число резидентов ТОСЭР «Набережные Челны». Резиденты начнут производить блоки из ячеистого бетона марки D500 и брусчатку различных форм. На территории Челнов компании построят современные производства, создадут дополнительно 100 рабочих мест. Тогда же стало известно, что на территории промышленного парка «Менделеевск 2.0» появится предприятие по производству форели.



В начале декабря глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев заявил, что на территории муниципалитета ведется работа по строительству нового промышленного парка на 300 гектаров. Новые промышленные парки появятся на территориях трех обанкротившихся предприятий.

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Маргарита Головатенко