В Зеленодольском районе Татарстана строится новый промышленный парк на 300 гектаров

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района Татарстана

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев заявил, что на территории муниципалитета ведется работа по строительству нового промышленного парка на 300 гектаров. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе районной администрации.

— Заполняемость промпарков «Зеленодольск» и «М-7» достаточно плотная, а потому на прилегающих к паркам территориях формируется новый пул резидентов. Ведется работа по созданию нового индустриального парка вдоль трассы М-7 с рабочим названием «Тура 2.0» площадью 300 гектаров. В рамках проекта «Большой Зеленодольск» спроектированы инженерные сети, которые будут доведены до границ промпарка, — сказал Афанасьев.

По его словам, на сегодняшний день в промпарке «Зеленодольск» 25 резидентов ТОСЭР. В нем создано более 11 тысяч рабочих мест, сумма инвестиций — 12 млрд рублей, что составляет 18% от всех доходов района, подчеркнул Афанасьев.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в феврале этого года сообщалось, что на территории Зеленодольского района в течение трех лет появится еще один промышленный парк, который займет около 300 га земли. Тогда отмечалось, что на его участок проводятся инженерные сети.

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Максим Кокунин