Резиденты ТОСЭР в Челнах начнут производить ячеистый бетон и брусчатку

Резиденты ТОСЭР «Набережные Челны» начнут производить блоки из ячеистого бетона марки D500 и брусчатку различных форм, сообщил в своем telegram-канале мэр города Наиль Магдеев.



Сегодня правительство Татарстана согласовало два проекта, которые войдут в число резидентов ТОСЭР «Набережные Челны». На территории Челнов компании построят современные производства, создадут дополнительно 100 рабочих мест. Рассчитывается, что строительные организации Татарстана смогут приобретать продукцию в автограде.

По состоянию на сентябрь резиденты ТОСЭР «Набережные Челны» инвестировали 2,5 млрд рублей в первом полугодии, всего — 24,8 млрд. Созданы 6,9 тысячи новых рабочих мест. Сейчас в качестве резидентов зарегистрированы 38 предприятий.



Свои проекты резиденты ТОСЭР представляли в начале августа. Все заявки резидентов на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» были приняты.

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Маргарита Головатенко