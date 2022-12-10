В Зеленодольске на территориях трех обанкротившихся предприятий появятся новые промпарки
В Зеленодольске на территориях трех обанкротившихся предприятий появятся новые промышленные парки, сообщает пресс-служба районной администрации.
- Так, на базе бывшего зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» площадью 23 тысячи кв. м формируется пищевой промпарк с якорным проектом «Казанские деликатесы» инвестора из Астрахани.
- В Васильево возобновило свою работу предприятие «Мостопоезд-33», признанное банкротом еще в 2015 году. Уточняется, что его выкупил местный инвестор. С августа предприятие ведет производственную деятельность, оказывает логистические услуги железнодорожному транспорту.
- На днях территорию бывшего шпалопропиточного завода у РЖД приобрел местный инвестор за 200 млн рублей. Здесь также будет создан частный промпарк.
Сегодня глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев заявил, что на территории муниципалитета ведется работа по строительству нового промышленного парка на 300 гектаров.
— Заполняемость промпарков «Зеленодольск» и «М-7» достаточно плотная, а потому на прилегающих к паркам территориях формируется новый пул резидентов. Ведется работа по созданию нового индустриального парка вдоль трассы М-7 с рабочим названием «Тура 2.0» площадью 300 гектаров. В рамках проекта «Большой Зеленодольск» спроектированы инженерные сети, которые будут доведены до границ промпарка, — сказал Афанасьев.
По его словам, на сегодняшний день в промпарке «Зеленодольск» 25 резидентов ТОСЭР. В нем создано более 11 тысяч рабочих мест, сумма инвестиций — 12 млрд рублей, что составляет 18% от всех доходов района, подчеркнул Афанасьев.
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