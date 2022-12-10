В Зеленодольске на территориях трех обанкротившихся предприятий появятся новые промпарки

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

В Зеленодольске на территориях трех обанкротившихся предприятий появятся новые промышленные парки, сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, на базе бывшего зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» площадью 23 тысячи кв. м формируется пищевой промпарк с якорным проектом «Казанские деликатесы» инвестора из Астрахани.

В Васильево возобновило свою работу предприятие «Мостопоезд-33», признанное банкротом еще в 2015 году. Уточняется, что его выкупил местный инвестор. С августа предприятие ведет производственную деятельность, оказывает логистические услуги железнодорожному транспорту.

На днях территорию бывшего шпалопропиточного завода у РЖД приобрел местный инвестор за 200 млн рублей. Здесь также будет создан частный промпарк.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев заявил, что на территории муниципалитета ведется работа по строительству нового промышленного парка на 300 гектаров.

— Заполняемость промпарков «Зеленодольск» и «М-7» достаточно плотная, а потому на прилегающих к паркам территориях формируется новый пул резидентов. Ведется работа по созданию нового индустриального парка вдоль трассы М-7 с рабочим названием «Тура 2.0» площадью 300 гектаров. В рамках проекта «Большой Зеленодольск» спроектированы инженерные сети, которые будут доведены до границ промпарка, — сказал Афанасьев.

По его словам, на сегодняшний день в промпарке «Зеленодольск» 25 резидентов ТОСЭР. В нем создано более 11 тысяч рабочих мест, сумма инвестиций — 12 млрд рублей, что составляет 18% от всех доходов района, подчеркнул Афанасьев.



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Максим Кокунин