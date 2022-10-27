В Менделеевске запустят работу цеха по производству форели

В Менделеевске появится предприятие по производству форели — его планируют ввести на территории промышленного парка «Менделеевск 2.0», сообщил в своем telegram-канале глава района Радмир Беляев.



Инвестиционный проект одобрили на заседании комиссии в режиме ВКС по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на ТОСЭР. На предприятии появятся 18 рабочих мест.

Менделеевск получил статус ТОСЭР в 2019 году. Сейчас на территории работают 15 резидентов, сегодня список пополнил еще один.

Фото: t.me/radmirbelyaev

Сегодня правительство Татарстана согласовало два проекта, которые войдут в число резидентов ТОСЭР «Набережные Челны». Резиденты начнут производить блоки из ячеистого бетона марки D500 и брусчатку различных форм. На территории Челнов компании построят современные производства, создадут дополнительно 100 рабочих мест.



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Маргарита Головатенко