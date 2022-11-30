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АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году

18:20, 30.11.2022
АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году
Фото: lada.ru

На АвтоВАЗе планируют возобновить производство Lada Largus в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, ожидается выпуск автомобиля не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой. У компании есть первые прототипы, в следующем году возможно создание первой опытной партии.

Соколов отметил, что электрический Largus — единственный высоколокализованный электромобиль в России, а остальные электропроекты в стране связаны с крупноузловой сборкой, сообщает «РИА Новости».

В августе АвтоВАЗ возобновил в Тольятти выпуск автомобилей Lada Niva Travel в упрощенных версиях. Соколов заявлял, что инвестиции в перенос производства Lada Vesta из Ижевска на завод в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей.

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Маргарита Головатенко
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