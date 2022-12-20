АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск Lada Largus в 2023 году

АвтоВАЗ планирует возобновить производство модели Lada Largus в сентябре 2023 года. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

— Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей — и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus — с сентября следующего года, — цитирует его «Известия».

Также он подчеркнул, что сейчас АвтоВАЗ работает над новыми моделями автомобилей, включая создание собственного отечественного электромобиля.

Фото: wikipedia.org/Vyacheslav Bukharov

В конце ноября уже сообщалось, что на АвтоВАЗе планируют возобновить производство Lada Largus в новом году. Соколов тогда сообщал, что выпуск автомобиля ожидается не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой.

6 декабря стало известно, что АвтоВАЗ с начала года выпустил 200 тысяч машин модели Lada. Юбилейной машиной стала Lada Granta.

1 декабря сообщалось, что АвтоВАЗ прогнозирует российский авторынок легковых машин и LCV в 2023 году на уровне 800 тысяч автомобилей.

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Антон Гаврилов