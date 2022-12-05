Минобороны: Киев пытался ударить реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»
Утром 5 декабря киевским режимом были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ.
Средствами ПВО летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов, указали в ведомстве.
В результате атаки киевского режима по российским аэродромам трое российских военнослужащих технического состава погибли, еще четверо военнослужащих пострадали, им оказали медпомощь.
Сегодня около 15:00 часов по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов были поражены.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий, сообщили в Минобороны.
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