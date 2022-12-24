В Татарстане сумма просроченной задолженности за газ на 1 декабря составила 280,7 млн рублей

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на традиционном совещании в Доме правительства рассказал, что сумма просроченной задолженности со стороны организаций жилищно-коммунального комплекса за газ на 1 декабря 2022 года составила 280,7 млн рублей.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года фиксируется снижение на 99,8 млн рублей. Кроме того, в части потребленной электроэнергии за год фиксируется снижение суммы долга на 23 млн рублей (на 1 декабря задолженность составила 37,5 млн).

Фролов напомнил главам районов о необходимости обеспечить максимальный контроль за работой ресурсоснабжающих организаций в период новогодних праздников и выходных. Вместе с этим премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обратил внимание на то, что важно не допускать роста задолженности.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Также сегодня Фролов сообщил, что в ноябре текущего года уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по республике составил 98,8%. Это на 1,3% выше показателя прошлого года.

В целом с января по ноябрь 2022 года собираемость платежей по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла на 0,4%, и составила 99,1%. Среднегодовой уровень составил 99,3%, что выше, чем за аналогичный период 2021 года на 0,3%.



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Максим Кокунин