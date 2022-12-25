Юрий Бабенко рассказал о состоянии игроков «Ак Барса» перед матчем с «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, в каком состоянии пребывает его команда в преддверии матча с ХК «Сочи». Слова наставника приводит пресс-служба казанского клуба.

— Мы и раньше говорили, что после побед команда быстрее восстанавливается. В Балашихе было затрачено много сил, сегодня у нас четвертый матч через день, будем стараться сыграть правильно. Когда играем правильно — у нас что-то получается, установка будет на это, — сказал Бабенко.

Тренер напомнил и об изменениях, произошедших в составе казанского клуба за последнее время. По его словам, в команде поменялся тренерский штаб и появилось много новых хоккеистов.

— Идет притирка. К сожалению, она заняла больше времени, чем мы думали. Но мы видим, что некоторые вещи уже получаются, в некоторых прослеживается положительная тенденция. Когда мы доведем их до автоматизма, то нам будет гораздо проще, — добавил наставник.

Фото: ak-bars.ru

Матч с командой «Сочи» казанский «Ак Барс» проведет в гостях. Игра состоится на стадионе «Большой» сегодня в 17.00.

Напомним, в последнем матче татарстанские хоккеисты обыграли «Витязь» со счетом 4:3, уступая вплоть до 56-й минуты встречи. Но за 4 минуты до конца игры казанцы забросили две шайбы. Сначала отличился Станислав Галиев, а спустя несколько десятков секунд он отдал результативную передачу на Дмитрия Воронкова, который принес команде победу.



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Айрат Назипов