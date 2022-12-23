Казанский «Ак Барс» вырвал победу у «Витязя» в концовке матча

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы в концовке встречи. Казанская команда одолела соперников со счетом 4:3.

Первую шайбу в матче на 11-й минуте забросил нападающий «барсов» Кирилл Семёнов. Но хозяева сразу же отыгрались. Отличился Станислав Яровой. Через две минуты его одноклубник — Скотт Уилсон удвоил преимущество «Витязя».

Во втором периоде команды обменялись голами. Станислав Яровой оформил дубль, а гол за казанцев забил Дмитрий Кагарлицкий.

Переломный момент в игре произошел за 4 минуты до конца матча, Сначала Станислав Галиев сравнял счёт, а затем на той же 56-й минуте Дмитрий Воронков забросил шайбу и принес команде победу.

Напомним, в предыдущем матче подопечные Юрия Бабенко проиграли «Локомотиву», пропустив на последней минуте матча. Ярославская команда выиграла со счётом 2:1.

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Айрат Назипов