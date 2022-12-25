В Госдуме готовят законопроект о повышении ставки налогообложения для уехавших россиян

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для покинувших страну россиян, в том числе после начала военной операции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин:



— До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны.

Спикер назвал отмену преференций и введение повышенной ставки налогообложения для покинувших страну справедливым.

Фото: pixabay.com

Согласно данным Росстата, только за первое полугодие 2022 года из России выехали 419 тысяч человек. Чаще всего россияне оставались в странах СНГ: туда уехали 368 тысяч человек, а вернулись 294 тысячи. Страны дальнего зарубежья посетило чуть более 50 тысяч россиян, вернулось оттуда 27 тысяч.

Минцифры РФ выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей:

— Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности, — поясняли в ведомстве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко