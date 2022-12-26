В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 19 по 25 декабря в больницы положили 194 человека, заразившихся коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей их количество выросло на 23%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, с 12 по 18 декабря в больницы госпитализировали 158 татарстанцев с COVID-19. Это на 21,4% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в Татарстане зафиксировано 192 843 случая COVID-19. Вылечились от него за это время 189 822 человека. Умерли 2 008 татарстанцев.



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Татьяна Демина