В Татарстане за сутки зарегистрировали 83 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализирован 21 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 25 декабря в Татарстане зарегистрировано 192 843 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 189 822 человека, в том числе 93 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 008 человек. За последние сутки летальных случаев в Татарстане не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко