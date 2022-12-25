Главное о коронавирусе на 25 декабря: Китай перестал публиковать сводки по заражениям, 324 млн тестов на COVID

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Казанцы по-прежнему могут сделать прививку против COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 83 человек. Всего на 25 декабря в республике зарегистрировано 192 843 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 189 822 человека, за минувшие сутки — 93. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализирован 21 человек.



В столице Татарстана продолжается вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку горожане по-прежнему могут только «Спутником V». Вакцина в наличии во всех районах Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала декабря в Татарстане выявили один случай смерти от COVID-19. Утром 14 декабря оперштаб сообщил, что в республике жертвой вируса стал один человек. Предыдущий случай смерти зарегистрировали 30 ноября.

Стационары-трансформеры для COVID-пациентов в Санкт-Петербурге

За последние сутки в России выявили 6 595 случаев коронавируса, выздоровели 6 176 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 764 292, а выздоровевших — до 21 163 398. Госпитализировали за сутки 624 человек. Умер за сутки 52 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 393 383 человека.



В начале следующего года в Санкт-Петербурге принимать пациентов с коронавирусом начнет второй в городе инфекционный стационар-трансформер. Он открылся на базе больницы №33. Первое такое учреждение заработало в Питере в декабре на базе Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за минувшие сутки выполнили 127 тысяч тестов на коронавирус. Всего на 25 декабря сделано более 324 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Итальянская теннисистка подозревается в подделке COVID-сертификата

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 656 973 882

раз, 6 678 318 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 371 552). На второй строчке — Индия (44 678 330), на третьей — Франция (39 322 741), на четвертой — Бразилия (36 092 845), на пятой — Германия (37 211 951).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 090 204). За ними следуют Бразилия (692 652), Индия (530 693), Россия (385 411), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 013).



За время пандемии было сделано 13 101 367 148 инъекции вакцины против коронавируса.

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая уведомил о прекращении с 25 декабря ежедневного опубликования данных о новых случаях заражения коронавирусом. Теперь этим вопросом будет заниматься центр по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Итальянская газета Repubblica сообщила, что 67-я ракетка мира Камила Джорджи находится под следствием — ее якобы подозревают в фальсификации COVID-сертификата. По предполагаемой версии, спортсменка сделала другие прививки под видом вакцинации от коронавируса. Последняя требовалась ей для участия в ряде турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фото: ru.wikipedia.org/si.robi. Giorgi RG22 (10)

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан считает, что Китай за последние три года достиг серьезных успехов в борьбе с пандемией коронавируса. По его мнению КНР внесла значительный вклад в международную деятельность, направленную на профилактику распространения COVID-19.

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Татьяна Демина