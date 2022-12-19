В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 12 по 18 декабря в Татарстане госпитализировали 158 человек, заразившихся коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей их количество сократилось на 21,4%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, с 5 по 11 декабря в больницы госпитализировали 201 татарстанца с COVID-19. Это на 21% больше, чем за предыдущую неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в Татарстане зафиксировано 192 179 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 189 080 человек. Умерли 2 008 татарстанцев.



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Татьяна Демина