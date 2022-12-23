Минюст России пополнил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов четыре организации и столько же физических лиц. Информация опубликована на сайте ведомства.

Реестр пополнили организации: «Спортивное ЛГБТ-сообщество»*,«Роскомсвобода»*, Anti-Corruption Foundation Inc.* и «Феминистское антивоенное сопротивление»*.

Если говорить о физлицах, то в список вошли журналисты Анастасия Жвик*, Глеб Пьяных* и Андрей Колесников*. Также в реестре оказалась правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Фото: Максим Платонов (архив)

Минюст России внес в реестр иноагентов пять физлиц и три организации. В реестр попали главный редактор онлайн-издания Юлия Таратута*, журналист Дмитрий Любимов*, политик Наталья Грязневич*, предприниматель Дмитрий Давыдов* и Иван Тютрин*.

До этого Минюст России признал иностранным агентом издание The Bell*.

*признаны в России иностранными агентами

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Айрат Назипов