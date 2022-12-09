Минюст России признал издание The Bell* иностранным агентом
Минюст признал иностранным агентом издание The Bell*. В списке также оказались журналист Михаил Фишман* и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*.
Минюст впервые пополнил новый, единый реестр иноагентов, который ведомство опубликовало 1 декабря.
Согласно новому закону, статус иноагента может получить лицо, которое получает поддержку из-за рубежа либо находится под иностранным влиянием и при этом осуществляет политическую деятельность.
* признаны в России иностранным агентом
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым