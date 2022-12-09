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Минюст России признал издание The Bell* иностранным агентом

20:25, 09.12.2022
Минюст России признал издание The Bell* иностранным агентом
Фото: thebell.io

Минюст признал иностранным агентом издание The Bell*. В списке также оказались журналист Михаил Фишман* и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*.

Минюст впервые пополнил новый, единый реестр иноагентов, который ведомство опубликовало 1 декабря.

Согласно новому закону, статус иноагента может получить лицо, которое получает поддержку из-за рубежа либо находится под иностранным влиянием и при этом осуществляет политическую деятельность.

* признаны в России иностранным агентом

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Маргарита Головатенко
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