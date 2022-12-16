Минюст России расширил список иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов пять физлиц и три организации. Об этом пишет ТАСС.



В реестр попали главный редактор онлайн-издания Юлия Таратута*, журналист Дмитрий Любимов*, политик Наталья Грязневич*, предприниматель Дмитрий Давыдов* и Иван Тютрин*.

В список также вошли региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»*, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»* и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»*.

Все они включены в реестр на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Фото: minjust.gov.ru

Напомним, на прошлой неделе Минюст России признал иностранным агентом издание The Bell*. В списке также оказались журналист Михаил Фишман* и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*.

* признаны в России иностранным агентом



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Айрат Назипов