Минюст России расширил список иноагентов
Минюст России внес в реестр иноагентов пять физлиц и три организации. Об этом пишет ТАСС.
В реестр попали главный редактор онлайн-издания Юлия Таратута*, журналист Дмитрий Любимов*, политик Наталья Грязневич*, предприниматель Дмитрий Давыдов* и Иван Тютрин*.
В список также вошли региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»*, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»* и самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»*.
Все они включены в реестр на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Напомним, на прошлой неделе Минюст России признал иностранным агентом издание The Bell*. В списке также оказались журналист Михаил Фишман* и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*.
* признаны в России иностранным агентом
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