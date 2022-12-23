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Татарстанцев предупредили о сильном ветре и снежной каше на дорогах в субботу

13:59, 23.12.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре и снежной каше на дорогах в субботу
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в субботу, 24 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

В регионе ожидается сильный юго-западный, южный ветер порывами 15—17 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Гидрометцентре Татарстана предупреждали о метели и сильном ветре в пятницу, 23 декабря. Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. При метели видимость ухудшится до 1 тысяче метров.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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