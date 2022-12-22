Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре в пятницу
В пятницу, 23 декабря, в Татарстане ухудшится погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют метель и сильный ветер.
Синоптики предупреждают о сильной гололедице и снежной каше на дорогах. Порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. При метели видимость ухудшится до 1 000 метров.
Напомним, в Татарстане вновь ожидаются теплые выходные — днем в субботу температура воздуха достигнет +3 градусов. «Температурный фон повысится до нулевой отметки и слабоположительных значений, а среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 8—10 градусов», — предупреждают в Гидрометцентре республики.
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