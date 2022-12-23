«Нижнекамскшина» планирует в 2023 году удвоить производство продукции — до 14 млрд рублей

«Нижнекамскшина» в 2023 году планирует произвести продукцию более чем на 14 млрд рублей, что в два раза превышает производственный уровень 2022 года, выяснило «Реальное время».



В следующем году «Нижнекамскшина» рассчитывает провести сделку, по условиям которой ООО «ТД «Кама» обязуется передать ПАО «Нижнекамскшина» сырье, а ПАО «Нижнекамскшина» — принять и изготовить продукцию, полуфабрикаты, резиновые смеси под товарным знаком ПАО «Нижнекамскшина» в соответствии со спецификациями на продукцию.

В процентах от стоимости активов эмитента размер сделки оценивается в 158,14%. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, составила 8,89 млрд рублей.

В декабре 2021 года сообщалось о сделке в 2022 году, объем которой оценивался в 7,2 млрд рублей.

ПАО «Нижнекамскшина» в первом полугодии 2022 года получило в 3,6 раза больше прибыли по МСФО, чем за аналогичный период прошлого года — 352,1 млн рублей, сказано в консолидированной отчетности шинной компании. Выручка от переработки давальческого сырья выросла до 4,6 млрд рублей, то есть в 1,5 раза. Это привело к росту общей выручки на 40,5%, до 5 млрд рублей.

«Нижнекамскшина» за период с января по июнь 2022 года получило 274 млн рублей чистой прибыли по РСБУ — это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сказано в отчетности предприятия.



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Маргарита Головатенко