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«Нижнекамскшина» в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза

20:15, 29.08.2022
«Нижнекамскшина» в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Нижнекамскшина» в первом полугодии 2022 года получила в 3,6 раза больше прибыли по МСФО, чем за аналогичный период прошлого года — 352,1 млн рублей, сказано в консолидированной отчетности шинной компании.

Выручка от переработки давальческого сырья выросла до 4,6 млрд рублей, то есть в 1,5 раза. Это привело к росту общей выручки на 40,5%, до 5 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась 2,7 раза, до 509,9 млн рублей на фоне предусмотренной программой оптимизации расходов предприятия. Продажи основных средств и инвестиционной недвижимости — на сумму 252,1 млн рублей.

ПАО «Нижнекамскшина» за период с января по июнь 2022 года получило 274 млн рублей чистой прибыли по РСБУ — это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭкономикаБизнес Татарстан

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