«Нижнекамскшина» в первом полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза

ПАО «Нижнекамскшина» за период с января по июнь 2022 года получило 274 млн рублей чистой прибыли по РСБУ — это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сказано в отчетности предприятия.



Выручка выросла на 40,3%, до 4,9 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 5,7%, до 474 млн рублей. Возросли и прочие доходы — в 2,9 раза, до 303,2 млн рублей. Доналоговая прибыль в связи с этим увеличилась в 2,2 раза, до 350,6 млн рублей.

Дебиторская задолженность с начала этого года возросла в 2,6 раза, до 2,5 млрд рублей, а кредиторская — на 22,7%, до 4,6 млрд рублей. Объем долгосрочных займов снизился на 30,1%, до 486,8 млн рублей, объем краткосрочных займов сохранился на уровне начала 2022-го на уровне 420 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Акционеры ПАО «Нижнекамскшина» на годовом собрании 30 июня решили в очередной раз не выплачивать дивиденды и направить 528,9 млн рублей за 2021 год на развитие компании.



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Маргарита Головатенко